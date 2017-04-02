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04. 02. 2017

Сартана второй раз за сутки под огнем

 
В Главном управлении Национальной полиции Донецкой области информировали, что Сартана второй раз за сутки оказалась под артиллерийским огнем сепаратистов.
 
"Около 23.00 террористы нанесли артудары по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов", − сообщили в полиции.
 
Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения в Нацполиции пока нет.
 
По предварительным данным снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.
 
 
Напомним, Сартана попала под обстрел утром 3 февраля, жертв среди населения не было.
 
Ранее под обстрел попала старая часть Авдеевки.
 
Штаб АТО: обстрелы Авдеевки продолжаются

Источник: korrespondent.net

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