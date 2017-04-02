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04. 02. 2017

Могерини Лаврову: Бои на Украине нужно прекратить

 
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудила в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обострение ситуации на Украине и заявила о необходимости немедленно прекратить бои, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.
 
"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель – вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений", – говорится в заявлении европейской стороны.
 
Ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить эскалацию конфликта в Авдеевке.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Россия обвинила Украину в ракетном обстреле Донецка в ночь на 3 февраля.
 
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Источник: korrespondent.net

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