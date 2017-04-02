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04. 02. 2017

СМИ: Трамп лидирует среди президентов США по числу исков против него

 
С момента инаугурации президент США Дональд Трамп стал фигурантом 52 судебных исков, что является рекордом по сравнению с предыдущими лидерами государства, передает NBC.
 
Отмечается, что иски против Трампа были поданы в 17 штатах.
 
По информации телеканала, за первые две недели президентства Барака Обамы против него было подано всего три иска.
 
Ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил СМИ в слишком агрессивном освещении событий первой недели президентства Трампа.
 
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Источник: korrespondent.net

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