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04. 02. 2017

Белый дом: Трамп поговорит с Порошенко по телефону

 
В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп в предстоящие выходные поговорит по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости.
 
Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
 
Ранее сообщалось, что Трамп провел 45-минутный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 
 
По итогам разговора в Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину, но вопрос вопрос отмены санкций не поднимался.
 

Источник: korrespondent.net

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