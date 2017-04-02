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04. 02. 2017

Экс-мэру Славянска продлили арест до 2 апреля

 
Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что Коминтерновский райсуд продлил меру пресечения бывшему мэру Славянска Неле Штепе до 2 апреля, передает Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что данное решение было вынесено за 2,5 часа до истечения срока ее ареста.
 
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 2 апреля", − информировали в прокуратуре.
 
Адвокат Штепы Дмитрий Марченко утверждает, что определение суда было вынесено со множеством процессуальных нарушений.
 
"Это полный беспредел! Прокуратура в ходатайстве даже названия суда не поменяла − у нее там все еще Червонозаводской суд!.. Неле Игоревне стало плохо, приехала "скорая". Сказали, что она нуждается в срочной госпитализации. Тут же прибежала "тройка", быстренько зачитали вступительную и резолютивную часть. У сегодняшнего заседания была одна цель − продлить ей меру пресечения", − отметил Марченко.
 
Он заявил, что защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения, допущенные в ходе подготовительного заседания.
 
Продолжение подготовительного заседания назначено на 15 февраля.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Штепа была арестована 13 июля 2014 года.
 
Экс-мэру Славянска инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей, а также создание террористической группы или организации.
 
Штепа: Турчинов и Яценюк финансировали Стрелкова
 

Источник: korrespondent.net

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