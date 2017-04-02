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04. 02. 2017

СМИ: США усилили военное присутствие возле Йемена

 
США отправили эскадренный миноносец USS Cole к берегам Йемена для защиты судоходства в регионе на фоне обострения отношений с Ираном, передает Reuters.
 
По информации агентства, США отправили эсминец Военно-морских сил для патрулирования у берегов Йемена, чтобы защитить водные пути от вооруженных формирований хуситов, связанных с Ираном.
 
Военный корабль USS Cole уже прибыл в Баб-аль-Мандебский пролив на юго-западе Йемена, соединяющий Аденский залив и Красное море.
 
Усиление военно-морского присутствия США в регионе происходит на фоне повышения напряженности в отношениях между официальным Вашингтоном и Тегераном.
 
Американский эсминец будет вести патрулирование, в том числе, с целью сопровождения судов.
 
Отмечается, что военные корабли США и раньше проводили операции в регионе, однако нынешнее решение оставить эсминец является частью плана расширения военного присутствия с целью защиты судоходства от хуситов.
 
Эсминец США снова обстреляли возле Йемена
 
Как сообщал Корреспондент.net, США объявили о расширении санкций в отношении Ирана.

Источник: korrespondent.net

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