СМИ: США усилили военное присутствие возле Йемена

США отправили эскадренный миноносец USS Cole к берегам Йемена для защиты судоходства в регионе на фоне обострения отношений с Ираном, передает Reuters.

По информации агентства, США отправили эсминец Военно-морских сил для патрулирования у берегов Йемена, чтобы защитить водные пути от вооруженных формирований хуситов, связанных с Ираном.

Военный корабль USS Cole уже прибыл в Баб-аль-Мандебский пролив на юго-западе Йемена, соединяющий Аденский залив и Красное море.

Усиление военно-морского присутствия США в регионе происходит на фоне повышения напряженности в отношениях между официальным Вашингтоном и Тегераном.

Американский эсминец будет вести патрулирование, в том числе, с целью сопровождения судов.

Отмечается, что военные корабли США и раньше проводили операции в регионе, однако нынешнее решение оставить эсминец является частью плана расширения военного присутствия с целью защиты судоходства от хуситов.

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Как сообщал Корреспондент.net , США объявили о расширении санкций в отношении Ирана.

Источник: korrespondent.net