Госдеп: США аннулировали менее 60 тысяч виз по указу Трампа

В США аннулировали более 100 тысяч виз после иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщила The Washington Post со ссылкой на юриста, представляющего правительство на судебном процессе против указа.

Юрист упомянул данную цифру на слушаниях дела, где двое граждан Йемена требуют впустить их в США.

В свою очередь представитель консульского отдела Госдепа Уилл Кокс заявил, что власти США аннулировали менее 60 тысяч американских виз по указу Трампа.

"Визы менее чем 60 тысяч человек были отозваны в рамках выполнения исполнительного указа. Мы признаем тот факт, что эти люди находятся в затруднительном положении, пока мы проводим процесс пересмотра согласно указу", − сказал Кокс, отметив, что информация об аннуляции более 100 тысяч виз является ложной.

Ранее сообщалось, что по указу Трампа, в США запрещен въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, а также приостанавливается программа в отношении беженцев на 120 дней.

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Источник: korrespondent.net