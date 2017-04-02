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04. 02. 2017

Иран готовит ответные санкции против США

 
В МИД Ирана заявили, что готовят ответные меры на введение США новых санкций против Тегерана, передает Reuters.
 
"В ответ на санкции США, Иран введет законодательные ограничения против отдельных американских юридических и физических лиц, причастных к поддержке и финансированию региональных террористических групп", − сообщили в МИД.
 
В ведомстве добавили, что имена и фамилии этих лиц будут обнародованы позже.
 
"Новые санкции США не совместимы с американскими обязательствами и резолюцией Совбеза ООН 2231, которая одобрила ядерное соглашение, достигнутую между Ираном и шестью другими государствами", − отмечается в заявлении.
 
Как сообщал Корреспондент.net, США расширили санкции против Ирана.
 
В Белом доме отметили, что новые санкции против Ирана не влияют на обязательства США по иранской ядерной программе и Вашингтон продолжит их выполнять.

Источник: korrespondent.net

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