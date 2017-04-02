Иран готовит ответные санкции против США

В МИД Ирана заявили, что готовят ответные меры на введение США новых санкций против Тегерана, передает Reuters.

"В ответ на санкции США, Иран введет законодательные ограничения против отдельных американских юридических и физических лиц, причастных к поддержке и финансированию региональных террористических групп", − сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что имена и фамилии этих лиц будут обнародованы позже.

"Новые санкции США не совместимы с американскими обязательствами и резолюцией Совбеза ООН 2231, которая одобрила ядерное соглашение, достигнутую между Ираном и шестью другими государствами", − отмечается в заявлении.

Как сообщал Корреспондент.net , США расширили санкции против Ирана.

В Белом доме отметили, что новые санкции против Ирана не влияют на обязательства США по иранской ядерной программе и Вашингтон продолжит их выполнять.

Источник: korrespondent.net