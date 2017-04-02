Олланд: Сегодня на карту поставлена судьба Европы

Президент Франции Франсуа Олланд заявил выступая перед журналистами после первой части саммита ЕС, что Европа сама должна строить свое будущее, передает Интерфакс-Украина.

В пятницу 3 февраля на пресс-конференции в Валлетте (Мальта) в рамках саммита ЕС обсуждалась ситуация вокруг решений и намерений новой администрации США.

"Можно иметь в составе 28 различных мнений, даже разные оценки администрации Трампа, которые среди нас могут не совпадать. Но существует единство Европейского союза, которое требует принять все меры в отношении того, что происходит", − отметил французский президент.

"Первое заключение, которое следует сделать, касается того, что даже притом, что в НАТО остается трансатлантическая солидарность, Европа должна организовать свою собственную оборону в рамках этого альянса", − подчеркнул Олланд и добавил, что это надо "объявить в качестве перспективы Европейского союза".

Олланд указал, что члены ЕС должны усиливать свои оборонные возможности и "в срочном порядке обеспечить стратегическую автономию" Евросоюза.

По его словам, это должно быть сделано, во-первых, в интересах безопасности Европы, которая должна уметь защитить себя собственными силами "в рамках альянса", а, во-вторых, чтобы объявить такую позицию миру.

Олланд также заявил, что перед лицом вызова, возникшего в связи с избранием президентом США Трампа и его первыми решениями, страны ЕС тем более должны "сформировать европейский ответ и определить совместные перспективы по главным досье".

"Сегодня на карту поставлена Европа, ее судьба. Эту судьбу определять не кому-то другому. Европейцам самим надлежит знать, чего они хотят", − акцентировал глава Франции.

"Европейские страны не могут отвечать раздельно, даже если каждая имеет свою собственную дипломатию и стремление вести переговоры с Соединенными Штатами или другими странами. Только вместе мы можем иметь необходимую силу и способность заявлять о наших интересах и ценностях", − подчеркнул Олланд.

Источник: korrespondent.net