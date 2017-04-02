Итоги 03.02: Безвиз летом, розыгрыш генсека НАТО

Госдолг Украины перешагнул 70 миллиардов долларов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 миллиардов долларов, что на 8,3%, или на 5,47 миллиардов долларов, больше показателя на начало года.

С учетом предварительной оценки Нацбанком номинального ВВП Украины в 2016 году в 2,358 триллиона гривен, за прошлый год госдолг вырос с 79,0% ВВП до 81,8% ВВП.

Также Национальный банк Украины официально пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, прогноз на 2018 год не изменился и составляет 6%.

В Киеве пикетировали российский банк ВТБ

Около 50 представителей партии Национальный корпус пикетировали с утра 3 февраля офис банка ВТБ на Пушкинской. Двери заварили сваркой, облили краской вход в банк, обклеили окна и двери листовками.

Украина получит безвизовый режим с ЕС летом

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года, сообщила Европейская правда со ссылкой на источники в Европейской Комиссии и Совете Евросоюза.

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", – говорится в материале.

Опубликован законопроект о праздниках в Украине

Законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях" опубликован Украинским институтом национальной памяти.

Также опубликавана инфографика, которая отражает госпраздники, выходные и скорбные дни.

Предлагается установить девять выходных в честь государственных праздников и 10 государственных праздников, которые являются рабочими днями.

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СМИ узнали, как началось обострение под Авдеевкой

Украинская правда со ссылкой на источник в разведывательных структурах сообщила, что обострение в Авдеевке 29 января началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов.

Собеседник издания информировал, что украинские военнослужащие расставляли секреты, когда наткнулись на сепаратистов и начался бой, в ходе которого были заняти позиции противника.

Он отметил, что теперь сепаратисты пытаются вернуть себе отбитую силами АТО стратегическую позицию (сепаратисты называли позицию Алмаз-2 – ред.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.

МИД России осудил действия Украины на Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ночь на 3 февраля "Донецк подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины" и это является нарушением Женевской конвенции.

В Кремле считают, что украинские военные ведут агрессивные действия против самопровозглашенных республик Донбасса и надеются, что у сепаратистов хватит боеприпасов, чтобы дать отпор.

Порошенко заявил о российских военных в каждом дивизионе ДНР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в каждом подразделении сепаратистов вокруг авдеевской промзоны находятся кадровые российские военные.

По его словам, наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и сепаратистами, которые ими контролируются.

Лукашенко готов отказаться от нефти РФ ради независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна может отказаться от российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость.

По словам Лукашенко, в случае отказа от российской нефти Минску придется нелегко, кто-то даже сочтет это решение нерентабельным.

"Но свобода, независимость – это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами", – отметил глава Беларуси.

Пранкеры разыграли генсека НАТО от имени Порошенко

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) "позвонили" генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Они пообщались с ним якобы от имени президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, что в НАТО опровергли заявление российских пранкеров, назвав аудиозапись подделкой.

Источник: korrespondent.net