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04. 02. 2017

Суд приостановил указ Трампа по мигрантам

 
Действие указа президента США Дональда Трампа приостановил по всей стране Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его, сообщает Би-Би-Си.
 
Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его свидетельством торжества закона в США. Он добавил, что теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами.
 
По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.
 
Пресс-служба Белого дома в распространенном заявлении назвала указ президента правомерным и целесообразным, подчеркнув, что глава государства "имеет конституционное право и обязанность защищать американцев".
 
Спустя несколько часов стало известно, что министерство юстиции США в ближайшее время оспорит решение суда в Сиэтле.
 
Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января.
 
СМИ: Трамп лидирует среди президентов США по числу исков против него

Источник: korrespondent.net

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