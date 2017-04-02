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04. 02. 2017

Президент Турции посетит Украину в ближайшие месяцы

 
Президент Турции Реджеп Эрдоган скоро может посетить Украину с рабочим визитом. Об этом сам Эрдоган заявил в поздравлении президента Украины Петра Порошенко с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами, сообщает официальный сайт президента.
 
Отмечается, что визит может состояться "в ближайшие месяцы", а сам Эрдоган надеется на новый импульс в отношениях с Украиной.
 
"Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли", - заявил Эрдоган.
 
Напомним, ранее парламент Турции принял два основных положения конституционной реформы, предполагающие переход к президентской форме правления.
 
Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления

Источник: korrespondent.net

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