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04. 02. 2017

В Луганске взорвался автомобиль

 
Утром в субботу, 4 февраля, около 7:00 в центре Луганска взорвался автомобиль.
 
По данным РИА Новости, взорвался внедорожник. Об этом рассказал агентству источник в силовых структурах города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.
 
На месте взрыва автомобиля работают представители силовых структур, принадлежность автомобиля и причины взрыва уточняются.
 
Информации о пострадавших пока не поступало.
 
 
Напомним, 1 февраля в центре Луганска в жилом доме прогремел взрыв.
 
Появилось видео с места взрыва авто Плотницкого

Источник: korrespondent.net

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