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04. 02. 2017

Сутки в АТО: трое военных погибли, семеро ранены

 
Как сообщает штаб АТО, продолжаются обстрелы с РСЗО БМ-21 Град, из тяжелой артиллерии и минометов по всей линии соприкосновения. За сутки погибли трое бойцов ВСУ, семеро ранены.
 
На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", велся огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцевому. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно огонь вели танки. Из стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцевому.
 
На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреливали Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкиному - БМП и танк.
 
На Луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке.  По Станице Луганской и Валуйскому применяли гранатометы и стрелял снайпер. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.
 
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 115 обстрелов. 
 
 
В ДНР же заявляют о 1268 обстрелах из реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.. Сообщается о двух погибших и 13 раненых.
 
Напомним, ранее сообщалось, что вечером были обстреляны Сартана и Авдеевка.
СМИ узнали, как началось обострение под Авдеевкой

Источник: korrespondent.net

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