В Нацполиции показали последствия обстрела Сартаны

В Сартане во время ночного обстрела разорвалось около 40 снарядов. Об этом в Facebook написал глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Также он опубликовал фото последствий обстрела.

"По результатам работы следстенно-оперативной группы установлено, что в указанное время состоялся артобстрел с. Сартана с БМ-21 Град, разорвались около 40 снарядов. Во время дворового обхода утром 04.02.2017 установлены повреждения следующих жилых домов: ул. Пушкина 31, 33, 35, 37; ул. Северная 4а, 4в; ул. ул. Крайне 1, 2, 2в, 4в; тупик Северный 1, 3, 4; ул. Генерала Куркчи 108, 110; ул. Шмидта 19б", - рассказал Аброськин.

Также, по его словам, снаряд попал в электрическую подстанцию, из-за чего обесточены несколько улиц Сартаны. Без света остается и Талаковка под Мариуполем.

Напомним, первый обстрел Сартаны произошел утром 3 февраля. А вечером этого же дня произошел и второй обстрел.

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Источник: korrespondent.net