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04. 02. 2017

В Нацполиции показали последствия обстрела Сартаны

 
В Сартане во время ночного обстрела разорвалось около 40 снарядов. Об этом в Facebook написал глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Также он опубликовал фото последствий обстрела.
 
"По результатам работы следстенно-оперативной группы установлено, что в указанное время состоялся артобстрел с. Сартана с БМ-21 Град, разорвались около 40 снарядов. Во время дворового обхода утром 04.02.2017 установлены повреждения следующих жилых домов: ул. Пушкина 31, 33, 35, 37; ул. Северная 4а, 4в; ул. ул. Крайне 1, 2, 2в, 4в; тупик Северный 1, 3, 4; ул. Генерала Куркчи 108, 110; ул. Шмидта 19б", - рассказал Аброськин.
 
Также, по его словам, снаряд попал в электрическую подстанцию, из-за чего обесточены несколько улиц Сартаны. Без света остается и Талаковка под Мариуполем. 
 
Напомним, первый обстрел Сартаны произошел утром 3 февраля. А вечером этого же дня произошел и второй обстрел.
 
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Источник: korrespondent.net

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