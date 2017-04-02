Белый дом ищет утечку по разговорам Трампа

В администрации президента США расследуют утечку деталей некоторых телефонных переговоров Трампа. В частности, проверяется, как просочились в СМИ подробности переговоровх Трампа с лидерами Мексики и Австралии, сообщает Reuters.

"Президент относится к этим утечкам очень серьезно", - заявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Так, расследование коснется утечки общения Трампа с премьер-министром Австралии, когда президент США прервал разговор.

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Источник: korrespondent.net