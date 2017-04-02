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04. 02. 2017

Белый дом ищет утечку по разговорам Трампа

 
В администрации президента США расследуют утечку деталей некоторых телефонных переговоров Трампа. В частности, проверяется, как  просочились в СМИ подробности переговоровх Трампа с лидерами Мексики и Австралии, сообщает Reuters.
 
"Президент относится к этим утечкам очень серьезно", - заявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.
 
Так, расследование коснется утечки общения Трампа с премьер-министром Австралии, когда президент США прервал разговор. 
 
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Источник: korrespondent.net

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