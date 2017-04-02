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04. 02. 2017

При взрыве авто погиб один из главарей ЛНР

 
При взрыве авто в центре Луганска погиб так называемый глава Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
 
Взрыв авто произошел на улице Краснознаменной. 
 
По предварительным данным, в момент взрыва в машине находилось два человека - сам полковник Олег Анащенко и его водитель. Оба они погибли.
 
Главной версией произошедшего правоохранители ЛНР назвали террористический акт. На месте происшествия работает следственная группа сепаратистов из МВД ЛНР.
 
 
Напомним, взрыв авто произошел в Луганске сегодня, 4 февраля, около 7 утра.
 
Появилось видео с места взрыва авто Плотницкого

Источник: korrespondent.net

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