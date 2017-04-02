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04. 02. 2017

В Средиземном море за сутки спасли 1300 мигрантов

Мигрантов на 13 шхунах спасли в центральной части Средиземного моря были. Всего было спасно 1300 мигрантов, сообщает Reuters.
 
Людей на шхунах спасали итальянская береговая охрана, испанские и британские военные корабли, а также торговые лодки и суда неправительственных организаций.
 
В Reuters добавляют, что еще столько же мигрантов были спасены в Средиземном море в среду.
 
"Сейчас путешествие из Ливии через Средиземное море в Италию является главным маршрутом в Европу для мигрантов. В прошлом году этот путь преодолели рекордные 181 тыс. человек", - говорится в материале.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году погибло рекордное число мигрантов.
У берегов Ливии затонула лодка с более чем 100 мигрантами
 

Источник: korrespondent.net

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