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04. 02. 2017

В ЛНР взрыв авто в Луганске назвали терактом

 
Подрыв автомобиля в Луганске, в результате которого сегодня утром погиб начальник управления Народной милиции Олег Анащенко, был совершен сотрудниками украинских спецслужб. Об этом заявил представитель так называемой народной милиции подполковник Андрей Марочко.
 
В ЛНР заявляют, что произошел подрыв управляемого фугаса.
 
"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - сказал Марочко.
 
 
Свои соболезнования выразил и так называемый глава ЛНР Плотницкий.
 
"Сегодня при мощном взрыве автомобиля в Луганске погиб наш боевой товарищ, брат, первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", - заявил Плотницкий.
 
Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Анащенко. 
 
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Источник: korrespondent.net

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