В ЛНР взрыв авто в Луганске назвали терактом

Подрыв автомобиля в Луганске, в результате которого сегодня утром погиб начальник управления Народной милиции Олег Анащенко, был совершен сотрудниками украинских спецслужб. Об этом заявил представитель так называемой народной милиции подполковник Андрей Марочко.

В ЛНР заявляют, что произошел подрыв управляемого фугаса.

"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - сказал Марочко.

Свои соболезнования выразил и так называемый глава ЛНР Плотницкий.

"Сегодня при мощном взрыве автомобиля в Луганске погиб наш боевой товарищ, брат, первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", - заявил Плотницкий.

Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Анащенко.

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