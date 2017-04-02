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04. 02. 2017

Ночной обстрел Авдеевки: выложили фото последствий

 
В ночь с 3 на 4 февраля была обстреляна Авдеевка. Глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин в Facebook опубликовал фото последствий.
 
"Результат ночного обстрела боевиками Авдеевки", - написал Аброськин.
 
Напомним, ранее Аброськин также опубликовал фото последствий обстрела Сартаны.
 
Также глава полиции области сообщал о начале обстрелов Авдеевки и рассказал о попадании снаряда в пятиэтажный жилой дом.
 
Штаб АТО: обстрелы Авдеевки продолжаются

Источник: korrespondent.net

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