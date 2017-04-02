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04. 02. 2017

В шести областях ограничили движение из-за погоды

 
Из-за резкого ухудшения погоды ведено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
 
Так, в Житомирской области ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 07:30 3 февраля.
 
В Киевской области с 8:30 3 февраля введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
 
В Черкасской области с 10:30 3 февраля на дорогах общего пользования местного значения вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.
 
В Винницкой области введено ограничение для движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 6:00 3 февраля.
 
В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по дорогам местного значения с 5:00 3 февраля.
 
В Закарпатской области из-за перелива воды через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в с. Пасека Свалявского района с 21:30 2 февраля движение по автодороге Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта.
 
В то же время, по состоянию на 8:00 4 февраля на автодороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов в районе с.Гребля, на 35 км уровень воды снизился, перелива через дорогу нет. Движение транспортных средств восстановлено.
 
По информации Укргидрометеоцентра, 4 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается высокий (4-й) уровень лавинной опасности.
 
4-5 февраля в горных районах Львовской области и 5 января в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности. В Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
 
4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.
 
Также 4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.
 
Из-за наличия значительного количества снегового покрова, мерзлый грунт в бассейнах рек Закарпатья возможны подтопления пониженных участков талыми водами.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что украинцев предупреждают об изменении погодных условий в стране 3-4 февраля. 

Источник: korrespondent.net

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