Вчерашняя пресс-конференция Александра Лукашенко установила рекорд по длительности выступлений президента Беларуси - она продолжалась 7 часов 21 минуту.
Это ярчайшее выступление Лукашенко уже разобрали на цитаты, не в последнюю очередь благодаря выпадам в сторону России.
Cмотрите фотогалерею: Речь Лукашенко о России вызвала ажиотаж в сети
В сети выступление Лукашенко вызвало немалый ажиотаж. Президент Беларуси обвинил РФ в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон, предложил предложил возбудить уголовное дело прортив главы Россельхознадзора за препятствие поставкам белорусских продуктов в Россию, напомнил, что РФ обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ.
"Они от кого границу закрывают? - возмутился Лукашенко. - Они что, лучше обороняют границу чем мы? В 1000 раз хуже, чем мы".
"Это чисто политический выпад, нельзя этого делать!" - сказал он.
Многие его цитаты стали поводом для мемов и коубов.
Например, он сказал: "Сегодня, извините, долбень женится, а сам не может не то что коровы от козы или от коня отличить, но и молоток от топора... А в школе все плачутся на маленькую зарплату. Так научите детей жить".
Лукашэнка: сёньня пасьля школы дзеці ня могуць нават карову ад каня адрозьніць#agl3 pic.twitter.com/UvYnXhNw1y
Лукашэнка: сёньня пасьля школы дзеці ня могуць нават карову ад каня адрозьніць#agl3 pic.twitter.com/UvYnXhNw1y— Радыё Свабода (@svaboda) 3 февраля 2017 г.
Видео пресс-конференции Лукашенко 3.02.2017:
Источник: korrespondent.net
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