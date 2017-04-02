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04. 02. 2017

Речь Лукашенко о России вызвала ажиотаж в сети

Вчерашняя пресс-конференция Александра Лукашенко установила рекорд по длительности  выступлений президента Беларуси - она продолжалась 7 часов 21 минуту.

Это ярчайшее выступление Лукашенко уже разобрали на цитаты, не в последнюю очередь благодаря выпадам в сторону России.

Cмотрите фотогалерею: Речь Лукашенко о России вызвала ажиотаж в сети

В сети выступление Лукашенко вызвало немалый ажиотаж. Президент Беларуси обвинил РФ в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон, предложил предложил возбудить уголовное дело прортив главы Россельхознадзора за препятствие поставкам белорусских продуктов в Россию, напомнил, что РФ обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ.

 Мемы на речь Лукашенко о Росиии

"Они от кого границу закрывают? - возмутился Лукашенко. - Они что, лучше обороняют границу чем мы? В 1000 раз хуже, чем мы".

"Это чисто политический выпад, нельзя этого делать!" - сказал он.

Многие его цитаты стали поводом для мемов и коубов.

Например, он сказал: "Сегодня, извините, долбень женится, а сам не может не то что коровы от козы или от коня отличить, но и молоток от топора... А в школе все плачутся на маленькую зарплату. Так научите детей жить".

Лукашэнка: сёньня пасьля школы дзеці ня могуць нават карову ад каня адрозьніць#agl3 pic.twitter.com/UvYnXhNw1y

— Радыё Свабода (@svaboda) 3 февраля 2017 г.

 
 
 
 

Видео пресс-конференции Лукашенко 3.02.2017:

 

Источник: korrespondent.net

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