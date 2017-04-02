Подробности взрыва в Луганске: погиб один человек

В так называемой генпрокуратуре ЛНР рассказали подробности о взрыве автомобиля Олега Анащенко - "начальника управления Народной милиции".

Как сообщается, взрывное устройство сработало со стороны водителя, в машине полковник был один.

"Двигаясь в своем автомобиле по улице 2-я Краснознаменная, рядом с домом № 22, в результате подрыва автомобиля марки Тойота, погиб первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Олег Владимирович Анащенко. Установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройство устанавливаются", - сообщили в ведомстве сепаратистов.

Внимание, видео не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой (+18):

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с Анащенко погиб и его личный водитель. В ЛНР взрыв назвали терактом.

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Источник: korrespondent.net