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04. 02. 2017

Подробности взрыва в Луганске: погиб один человек

 
В так называемой генпрокуратуре ЛНР рассказали подробности о взрыве автомобиля Олега Анащенко - "начальника управления Народной милиции".
 
Как сообщается, взрывное устройство сработало со стороны водителя, в машине полковник был один. 
 
"Двигаясь в своем автомобиле по улице 2-я Краснознаменная, рядом с домом № 22, в результате подрыва автомобиля марки Тойота, погиб первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Олег Владимирович Анащенко. Установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройство устанавливаются", - сообщили в ведомстве сепаратистов.
 
Внимание, видео не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой (+18):
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что вместе с Анащенко погиб и его личный водитель. В ЛНР взрыв назвали терактом.
 
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Источник: korrespondent.net

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