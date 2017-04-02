В Стамбуле полиция обстреляла фургон возле аэропорта

Возле аэропорта Ататюрка в Стамбуле фургон хотел прорваться на территорию, не остановившись на КПП. Полиция открыла огонь, сообщает.

По сведениям Global Times, белый фургон, в котором находились три человека, не подчинился приказу остановиться у КПП.

По данным турецких СМИ, после неудачной попытки фургон скрылся с места происшествия. Ведется его розыск. Информация о пострадавших в результате случившегося не поступала.

Напомним, после серии терактов в Турции ситуация в Стамбуле остается тревожной. Так, в ноябре полиция блокировала аэропорт из-за сообщений о стрельбе на его территории.

В Стамбуле прогремел взрыв

Источник: korrespondent.net