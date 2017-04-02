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04. 02. 2017

В Киеве арестовали чиновника НБУ

 
Печерский районный суд Киева поместил под стражу директора одного из департаментов Нацбанка Украины с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
 
Напомним, директора задержали при получении взятки.
 
Кроме того, в отношении трех сообщников чиновника НБУ, которые выступали в роли посредников, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что помощника нардепа поймали на взятке.
 
Полковник ГСЧС попался на взятке в 820 тысяч – СБУ

Источник: korrespondent.net

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