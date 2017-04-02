В США назвали главного спонсора террористов

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

"Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана", - сказал Мэттис.

Вместе с тем министр добавил, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана".

Напомним, в пятницу США расширили санкции по Ирану. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции". В Иране пригрозили принять ответные меры.

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Источник: korrespondent.net