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04. 02. 2017

В МИД заступились за выходной на 1 мая

 
Издание Українські Новини сдалало запрос в МИД Украины по поводу 1 мая.
 
Напомним, законопроект О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях, опубликованый Украинским институтом национальной памяти, предусматривает отмену 1 мая.
 
В МИД подчеркнули, что 1 мая является выходным днем или праздничным (но рабочим) на государственном уровне в 54 странах мира.
 
Согласно ответу, 1 мая не отмечается в Организации Объединенных Наций, однако празднуется в 54 странах мира.
 
США и Канада в первый понедельник сентября отмечают День труда, который является выходным.
 
Также Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренада, Содружество Доминики, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия в первый понедельник мая отмечают May Day, который является выходным.
 
На Ямайке День труда отмечается 23 мая и считается официальным выходным.
 
Также День труда – официальный праздник и выходной в Австралии, однако отмечается местными штатами в разное время.
 
В 10 штатах Индии, где при власти находятся левые политические силы, 1 мая является региональным праздником и выходным.
 
Также в документе сказано и по поводу 8 марта.
 

Cмотрите фотогалерею: В МИД заступились за выходной на 1 мая

 
Напомним, Институт национальной памяти предложил декоммунизировать ряд праздников и назначить новые.
 
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Источник: korrespondent.net

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