В Китае девочка погибла на аттракционе

В городе Чунцин на юго-западе Китая в парке развлечений погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 14-летнюю девочку выбросило из сиденья во время работы аттракциона, который представляет из себя вращающиеся качели. После падения девочку сразу же отправили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Соответствующие ведомства выясняют причину трагедии на месте.

Внимание, не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой (+18):

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии на аттракционах погибли четыре человека.

В США на аттракционе пострадали 14 человек

Источник: korrespondent.net