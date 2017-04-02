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04. 02. 2017

В Китае девочка погибла на аттракционе

 
В городе Чунцин на юго-западе Китая в парке развлечений погибла 14-летняя девочка.  Об этом сообщает The Sun.
 
По информации издания, 14-летнюю девочку выбросило из сиденья во время работы аттракциона, который представляет из себя вращающиеся качели. После падения девочку сразу же отправили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.
 
Соответствующие ведомства выясняют причину трагедии на месте.
 
Внимание, не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой (+18):
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии на аттракционах погибли четыре человека.
 
В США на аттракционе пострадали 14 человек

Источник: korrespondent.net

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