Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 16:28
-3°C
Завтра -7°C
-3°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

От кризиса неплатежей ЖКХ может спасти изменение тарифов - Медведчук

 
Самым объективным показателем протестных настроений в украинском обществе является динамика уровня оплаты ЖКХ. Ведь именно антисоциальная тарифная политика власти стала одной из наиболее болезненных проблем для украинцев, пишет в своем блоге лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.
 
Ссылаясь на данные Госстата, политик отметил, что в ответ на необоснованный рост тарифов украинцы массово перестали оплачивать услуги ЖКХ: всего за один месяц - декабрь - задолженность по оплате увеличилась на 26% и составила 20,175 млрд грн.
 
"Госстат отмечает, что уровень оплаты услуг ЖКХ в декабре 2016 года составил в среднем по стране рекордно низкие 63,8%. При этом почти половина от общего количества плательщиков - семьи, получающие "нормальные" счета (то есть с учетом субсидии) и преимущественно эти счета оплачивающие. Декабрьский обвал платежей показал, что большая часть остальных плательщиков (не получающих субсидий) решила завышенные и ничем не обоснованные счета ЖКХ не оплачивать вовсе или же оплачивать частично (за отдельные виды услуг)", - подчеркнул политик.
 
Медведчук также отметил, что уровень оплаты услуг ЖКХ по стране зависит от региона.
 
"Лидером протестного игнорирования счетов ЖКХ стала Закарпатская область, где оплачено всего 42,2%. Впрочем, и столица достаточно радикально отреагировала на тарифный беспредел власти - в декабре 2016 года уровень оплаты коммунальных услуг по Киеву составил 58,5%", - пояснил он.
 
По мнению политика, есть все основания полагать, что тарифные протесты в Украине будут нарастать и могут привести к социальному взрыву.
 
"Во всяком случае, спасти коммунальную отрасль от нарастающего кризиса неплатежей может только изменение тарифной политики с отменой прошлогоднего повышения тарифов в 2 раза при премьерстве Гройсмана", - подчеркнул Медведчук.
 
Напомним, ранее политик заявлял, что более 11 миллионов находятся за чертой бедности.
 
Медведчук: Деятельность нынешнего Минздрава угрожает жизни украинцев

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.