От кризиса неплатежей ЖКХ может спасти изменение тарифов - Медведчук

Самым объективным показателем протестных настроений в украинском обществе является динамика уровня оплаты ЖКХ. Ведь именно антисоциальная тарифная политика власти стала одной из наиболее болезненных проблем для украинцев, пишет в своем блоге лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.

Ссылаясь на данные Госстата, политик отметил, что в ответ на необоснованный рост тарифов украинцы массово перестали оплачивать услуги ЖКХ: всего за один месяц - декабрь - задолженность по оплате увеличилась на 26% и составила 20,175 млрд грн.

"Госстат отмечает, что уровень оплаты услуг ЖКХ в декабре 2016 года составил в среднем по стране рекордно низкие 63,8%. При этом почти половина от общего количества плательщиков - семьи, получающие "нормальные" счета (то есть с учетом субсидии) и преимущественно эти счета оплачивающие. Декабрьский обвал платежей показал, что большая часть остальных плательщиков (не получающих субсидий) решила завышенные и ничем не обоснованные счета ЖКХ не оплачивать вовсе или же оплачивать частично (за отдельные виды услуг)", - подчеркнул политик.

Медведчук также отметил, что уровень оплаты услуг ЖКХ по стране зависит от региона.

"Лидером протестного игнорирования счетов ЖКХ стала Закарпатская область, где оплачено всего 42,2%. Впрочем, и столица достаточно радикально отреагировала на тарифный беспредел власти - в декабре 2016 года уровень оплаты коммунальных услуг по Киеву составил 58,5%", - пояснил он.

По мнению политика, есть все основания полагать, что тарифные протесты в Украине будут нарастать и могут привести к социальному взрыву.

"Во всяком случае, спасти коммунальную отрасль от нарастающего кризиса неплатежей может только изменение тарифной политики с отменой прошлогоднего повышения тарифов в 2 раза при премьерстве Гройсмана", - подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее политик заявлял, что более 11 миллионов находятся за чертой бедности.

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Источник: korrespondent.net