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04. 02. 2017

У Порошенко подтвердили разговор с Трампом

В Администрации президента Украины Петра Порошенко подтвердили разговор с американским коллегой Дональдом Трампом сегодня вечером.

"В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

В то же время в Администрации Порошенко не уточнили время разговора.

Напомним, ранее о предстоящем разговоре двух лидеров сообщил Белый дом. Согласно его информации, разговор состоится в 16.45 по времени США (23.45 по Киеву).

Источник: korrespondent.net

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