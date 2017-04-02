В Австрии задержали 22 чеченцев

Полиция в Вене задержала 22 выходцев из Чечни в возрасте примерно 25-50 лет. При задержании были изъяты автомат, пистолет и боеприпасы. Как сообщили в полиции, массовое задержание произошло накануне вечером на острове на Дунае в северной части столицы Австрии.
К правоохранителям обратились граждане, указавшие на собравшуюся на острове большую группу мужчин. В ответ на вопрос полицейских они ответили, что "совершают прогулку". После того как у одного из чеченцев было обнаружено оружие, полиция вызвала сотрудников спецподразделения полиции WEGA. При появлении полицейских мужчины попытались спрятать пистолет в снег. После проведения обыска все чеченцы были задержаны.
Все задержанные допрашиваются Управлением уголовной полиции. Как указывает агентство, в отношении чеченцев открыто расследование по подозрению в нарушении параграфа 246 уголовного законодательства ("Враждебные по отношению к государству связи").
Напомним, недавно, суд в Польше арестовал четверых чеченцев, граждан России, подозреваемых в поддержке террористической организации "Исламское государство".
Источник: korrespondent.net
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