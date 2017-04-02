Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 19:31
-3°C
Завтра -7°C
-3°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

Цеголко: В Авдеевке обстреляли электриков

Боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на информацию вице-премьера Геннадия Зубко.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", – написал Цеголко на своей странице в Facebook в субботу, 4 февраля.

По словам Цеголко, о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры. "Украина требует от России немедленно прекратить огонь", – отметил Цеголко.

 
 

Ранее СМИ сообщили, что обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.