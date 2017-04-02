Цеголко: В Авдеевке обстреляли электриков

Боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на информацию вице-премьера Геннадия Зубко.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", – написал Цеголко на своей странице в Facebook в субботу, 4 февраля.

По словам Цеголко, о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры. "Украина требует от России немедленно прекратить огонь", – отметил Цеголко.

Ранее СМИ сообщили, что обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов

Источник: korrespondent.net