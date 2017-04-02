В Лондоне протестуют против миграционного указа Трампа

Тысячи протестующих в Лондоне вышли на марш против недавнего указа американского президента Дональда Трампа, запрещающего гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезжать в США.

Похожие акции проходят и в других городах Британии. Протестующие в столице идут от американского посольства на Гросвенор-сквер к Вестминстеру.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина, от предыдущих акций против Трампа эта отличается тем, что в ее организации приняли активное участие представители мусульманских организаций.

Участники держат плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам лжет", а также "Особые отношения? Просто скажите "нет" (так называют сложившиеся тесные отношения между США и Британией). Демонстранты также скандируют "Все стены должны исчезнуть".

Среди участников акции есть и выходцы из России.

"Я не мусульманка, но считаю своей обязанностью поучаствовать в этой акции", - сказала Русской службе Би-би-си уроженка Казани Диляра Кафиатуллина, изучающая в Лондоне психологию.

"Запрет на въезд мусульман в США способен усилить дискриминацию по отношению к мусульманам в принципе, вне зависимости от их местоположения и причастности к Америке. Такое положение дел меня абсолютно не устраивает", - добавляет она.

Напомним, действие указа Трампа приостановил по всей стране Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

Источник: korrespondent.net