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04. 02. 2017

Во Франции сотни тысяч домов остались без света

В результате шторма Leiv на юго-западе Франции более 250 тысяч домов остались без электричества. По сообщениям местных СМИ, скорость ветра достигает 117-145 км/ч и сопровождается ливнем.

Кроме повреждения линий электропередач, в результате непогоды оказались вырванными с корнем деревья и перевернуты рекламные щиты.

Больше всего от стихии пострадали департаменты Шаранта, Приморская Шаранта и Жиронда. На некоторое время прерывалось движение поездов между Бордо и Пуатье.

По сведениям метеорологов, шторм Leiv за последние семь лет оказался самым мощным в стране.

Синоптики прогнозируют, что интенсивность стихии уменьшилась, однако порывы ветра некоторое время еще будут достигать от 70 до 90 км/ч.

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Источник: korrespondent.net

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