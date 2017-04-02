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04. 02. 2017

ООН снял санкции с экс-премьера Афганистана

Совет Безопасности ООН исключил из санкционного списка лиц, причастных к террористическим группировкам, бывшего премьер-министра Афганистана и одного из предводителей афганских моджахедов Гульбеддина Хекматиара.

Ограничительные меры в отношении лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, включая блокировку денежных активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, аннулированы.

Исламская партия Гульбеддина Хекматиара образована в 1979 году в результате раскола Исламской партии Афганистана (ИПА) и долгое время выступала союзником "Аль-Каиды" и "Талибана". Хекматиар считается одним из наиболее безжалостных лидеров афганских боевиков. В 1980-е годы он при поддержке США и Пакистана боролся против советских войск на Гиндукуше, напоминает агентство epd. В 1993-1994 годах Хекматиар возглавлял афганское правительство.

В 2003 году администрация США включила его в террористический список. В сентябре 2016 года Хекматиар подписал мирное соглашение с президентом Афганистана Ашрафом Гани, что повлекло за собой волну протестов в Кабуле.

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Источник: korrespondent.net

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