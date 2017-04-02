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04. 02. 2017

США приостановили действие миграционного указа

Министерство национальной безопасности США временно приостановило исполнение положений миграционного указа президента Дональда Трампа. Решение принято после того, как федеральный суд в Сиэтле 3 февраля ввел временный запрет на его выполнение, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

"В соответствии с постановлением судьи, Министерство национальной безопасности временно приостановило все действия по реализации положений исполнительного указа", – цитирует заявление министерства телекомпания.

По данным СМИ, ведомство намерено в ближайшее время добиться отмены постановления и защитить президентский исполнительный указ, который является законным и целесообразным.

Кроме того, министерство продолжит проверки приезжающих в США лиц в соответствии со стандартной процедурой.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан Трампом 28 января.

Источник: korrespondent.net

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