США приостановили действие миграционного указа

Министерство национальной безопасности США временно приостановило исполнение положений миграционного указа президента Дональда Трампа. Решение принято после того, как федеральный суд в Сиэтле 3 февраля ввел временный запрет на его выполнение, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на распространенное заявление ведомства.
"В соответствии с постановлением судьи, Министерство национальной безопасности временно приостановило все действия по реализации положений исполнительного указа", – цитирует заявление министерства телекомпания.
По данным СМИ, ведомство намерено в ближайшее время добиться отмены постановления и защитить президентский исполнительный указ, который является законным и целесообразным.
Кроме того, министерство продолжит проверки приезжающих в США лиц в соответствии со стандартной процедурой.
Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан Трампом 28 января.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-