Во Львове пограничников задержаны во время получения взятки

Двоих руководителей среднего звена из подразделений Госпогранслужбы задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области в субботу, 4 февраля.

Пограничники были задержаны сотрудниками СБУ и военной прокуратуры во время получения 800-долларовой части взятки в общей суме две тысячи долларов. Деньги пограничники вымогали у предпринимателя за то, что не будут создавать препятствия для ввоза товарно-материальных ценностей на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе, во время обыска в кабинете одного из задержанных были найдены 14 400 долларов и 350 евро. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее полковник ГСЧС попался на взятке в 820 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net