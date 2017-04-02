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04. 02. 2017

Во Львове пограничников задержаны во время получения взятки

Двоих руководителей среднего звена из подразделений Госпогранслужбы задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области в субботу, 4 февраля.

Пограничники были задержаны сотрудниками СБУ и военной прокуратуры во время получения 800-долларовой части взятки в общей суме две тысячи долларов. Деньги пограничники вымогали у предпринимателя за то, что не будут создавать препятствия для ввоза товарно-материальных ценностей на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе, во время обыска в кабинете одного из задержанных были найдены 14 400 долларов и 350 евро. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее полковник ГСЧС попался на взятке в 820 тысяч гривен. 

Источник: korrespondent.net

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