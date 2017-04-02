Силы ВСУ подверглись штурму – штаб АТО

В зоне проведения АТО боевики, несмотря на договоренности о режиме прекращении огня, начали штурмовые действия позиций сил АТО в районе Авдеевской промзоны с применением 152-мм орудий и минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook в субботу вечером, 4 февраля.
Согласно сообщению, боевики снизили интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО – по состоянию на 18.00 зафиксировано 35 обстрелов.
В частности, на Донецком направлении боевики обстреливали Камянку и Авдеевку из танков и БМП, Новолуганское – из артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Зайцево – из стрелкового оружия.
На Мариупольском напарвлении боевики обстреливали Чермалык, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку из минометов и гранатометов, Чермалы – из танков.
На Луганском направлении Новозвановку боевики обстреливали из РСЗО БМ-21 Град, Богуславское, Попасну и Новозвановку – из минометов, Желтое – из стрелкового оружия. Кроме того, по Попасной вел огонь снайпер.
Источник: korrespondent.net
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