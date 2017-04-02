Жебривский: Школы в Авдеевке заработают 6 февраля

В Авдеевке в понедельник, 6 февраля, могут возобновить учебу в других школах и детских садах в дополнение к двум работающим. Об этом сообщил глава Донецкой военно гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, в субботу, 4 февраля.

"Вчера в городе работали две школы - №7 и №1 и в них обучалось 228 детей. В понедельник, по возможности запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", – написал он.

По словам Жебривского, в Авдеевке в рабочем режиме работают управления казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция.

По сообщению ГСЧС, в Авдеевке сейчас подключены 24 передвижных электрогенератора у всех социально значимых объектов города, также работает 11 пунктов обогрева населения.

Ранее СБУ перехватила телефонные разговоры бывшего председателя "народного совета ДНР" Андрея Пургина и депутата "народного совета ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают обстрелы сепаратистов из жилых кварталов Донецка.

Источник: korrespondent.net