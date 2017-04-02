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04. 02. 2017

В Румынии отменяют указ о коррупционерах после протестов

Румынское правительство объявило об отзыве скандального указа, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).

Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что указ будет отменен на заседании кабинета министров в воскресенье. "Я не хочу разделять Румынию", - заявил он в телеобращении.

Десятки тысяч жителей Румынии проводили ежедневные акции против указа, после введения которого осужденные должностные лица смогли бы выйти из тюрьмы.

Гриндяну выступил после того, как протестующие в субботу вышли на улицы Бухареста и образовали живую цепь вокруг дворца парламента.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими с падения коммунистического режима в 1989 году.

Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Власти Румынии объясняли, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем.

Противники изменений настаивали, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию. В число амнистированных мог попасть председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тыс. евро, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.

Напомним, акции протеста в Румынии продолжались четыре дня. 

Источник: korrespondent.net

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