Иран провел новые ракетные испытания в ответ на санкции США

Иранская армия проводит пробные запуски ракет различной дальности в рамках начавшихся в субботу, 4 февраля, военных учений. Маневры стали ответом на "санкции и угрозы" США, отмечается в сообщении новостного агентства Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepahnews.
В то же время глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран "крупнейшим спонсором мирового терроризма" среди всех стран. Вместе с тем Мэттис добавил, что не видит необходимости "в увеличении американского военного присутствия в регионе".
Днем ранее американский президент Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн назвал действия Тегерана "дестабилизирующими" ситуацию на Ближнем Востоке и нарушающими положения резолюции Совбеза ООН.
Иранские власти настаивают, что проведенные испытания не нарушают условия договора по ядерной программе или какую-либо резолюцию ООН.
Напомним, США усилили военное присутствие возле Йемена.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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