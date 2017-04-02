Иран провел новые ракетные испытания в ответ на санкции США

Иранская армия проводит пробные запуски ракет различной дальности в рамках начавшихся в субботу, 4 февраля, военных учений. Маневры стали ответом на "санкции и угрозы" США, отмечается в сообщении новостного агентства Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepahnews.

В то же время глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран "крупнейшим спонсором мирового терроризма" среди всех стран. Вместе с тем Мэттис добавил, что не видит необходимости "в увеличении американского военного присутствия в регионе".

Днем ранее американский президент Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн назвал действия Тегерана "дестабилизирующими" ситуацию на Ближнем Востоке и нарушающими положения резолюции Совбеза ООН.

Иранские власти настаивают, что проведенные испытания не нарушают условия договора по ядерной программе или какую-либо резолюцию ООН.

Напомним, США усилили военное присутствие возле Йемена.

Источник: korrespondent.net