Тимошенко встретилась с Трампом

Бывший премьер-министр Украины, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась во время молитвенного завтрака 2 февраля в Вашингтоне, сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию, полученную из нескольких источников.

Обстоятельства встречи до конца не выяснены. По данным СМИ, встреча была короткой, во время которой Трамп сказал, что "не оставит Украину".

"Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис", – рассказали источники.

В пресс-службе Тимошенко от комментариев отказались. В Администрации президента Украины информацию также не комментируют.

В то же время TheWashington Post цитирует заявление Белого дома, который подтвердил факт короткого разговора Трампа и Тимошенко: "Президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком".

Как заявили в Белом доме, никаких официальных гарантий дано не было, поскольку Тимошенко не является коллегой Трампа для переговоров.

Источник: korrespondent.net