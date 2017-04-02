Тимошенко встретилась с Трампом

Бывший премьер-министр Украины, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась во время молитвенного завтрака 2 февраля в Вашингтоне, сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию, полученную из нескольких источников.
Обстоятельства встречи до конца не выяснены. По данным СМИ, встреча была короткой, во время которой Трамп сказал, что "не оставит Украину".
"Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис", – рассказали источники.
В пресс-службе Тимошенко от комментариев отказались. В Администрации президента Украины информацию также не комментируют.
В то же время TheWashington Post цитирует заявление Белого дома, который подтвердил факт короткого разговора Трампа и Тимошенко: "Президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком".
Как заявили в Белом доме, никаких официальных гарантий дано не было, поскольку Тимошенко не является коллегой Трампа для переговоров.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-