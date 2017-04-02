Хакеры РФ пытались взломать компьютеры правительства Нидерландов

В преддверии парламентских выборов в Нидерландах власти этой страны обвиняют российских хакеров в многочисленных кибератаках. Хакеры из группировок АРТ28 и АРТ29 несколько сотен раз пробовали получить доступ к базам данных членов нидерландского правительства, а также к компьютерам в офисе премьер-министра Марка Рютте, сообщает в субботу, 4 февраля, газета De Volkskrant.
о данным издания, ссылающегося на источники в силовых структурах Нидерландов, кибератаки происходили на протяжении последних шести месяцев, но не принесли хакерам успеха. Эти же группировки под названиями Fancy Bear и Cozy Bear известны в США, где их обвиняют во взломе серверов Демократической партии.
Накануне, 3 февраля, глава разведывательной службы Нидерландов AIVD Роб Бертоле в телепрограмме Een Vandaag заявил, что за последние полгода сайт нидерландского правительства сотни раз подвергался нападениям хакеров из России, а также Китая и Ирана. "Я полагаю, что это угроза для нашей демократии", - подчеркнул Бертоле, уточнив, что хакеры, среди прочего, пытались получить доступ к электронной почте государственных служащих и сотрудников крупных бизнес-корпораций.
Ранее Норвегия обвинила хакеров из России в кибератаках.
Источник: korrespondent.net
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