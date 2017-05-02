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05. 02. 2017

ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Авдеевке и Донецке. Об этом сообщается на сайте организации.

"СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно большого числа мирных жителей в Авдеевке и Донецке в результате обстрелов", – говорится в сообщении.

Также наблюдатели ОБСЕ отметили нанесенный жилым домам в Донбассе ущерб.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке обстреляли электриков.

Эскалацию у Авдеевки начали сознательно – Хуг

Бои в Авдеевке начались 29 января. По данным СМИ, обострение началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов.

Источник: korrespondent.net

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