ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Авдеевке и Донецке. Об этом сообщается на сайте организации.

"СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно большого числа мирных жителей в Авдеевке и Донецке в результате обстрелов", – говорится в сообщении.

Также наблюдатели ОБСЕ отметили нанесенный жилым домам в Донбассе ущерб.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке обстреляли электриков.



Эскалацию у Авдеевки начали сознательно – Хуг

Бои в Авдеевке начались 29 января. По данным СМИ, обострение началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов.

Источник: korrespondent.net