РФ отказала в экстрадиции 12 экс-беркутовцев – ГПУ

Россия отказала в экстрадиции 12 бывших сотрудников спецподразделения МВД Беркут, поскольку ими было получено российское гражданство. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала 112 Украина.

"Это мы говорим про эпизод 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 беркутовцами, 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из России. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание", – сказал Горбатюк.

Он также сообщил, что экс-командир спецроты Беркут Дмитрий Садовник получил российское гражданство через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

"Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос", – подчеркнул Горбатюк.

По экстрадиции других экс-беркутовцев ответа от России пока не поступало.



Сепаратисты хотят обменять экс-беркутовцев

Напомним, ранее Святошинский районный суд продлил арест бывшим сотрудникам спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Источник: korrespondent.net