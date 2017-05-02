Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО

Лидер партии Народный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в программе своей предвыборной кампании обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил.

"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", – говорится в программе.

Ле Пен также выступает за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства, организацию референдума по выходу страны из Евросоюза и запрет на натурализацию нелегально пребывающих во Франции иностранцев.

Политик обещает восстановить в полном объеме военно-промышленный комплекс Франции, увеличить военный бюджет до уровня 3% ВВП и запустить ядерное перевооружение страны, а также пересмотреть конституцию.





WikiLeaks заявил о компромате на Ле Пен и Фийона Всего программа Ле Пен содержит 144 предвыборных обещания.

Ранее сообщалось, что Ле Пен отказалась возвращать Европарламенту 300 тысяч евро.

Источник: korrespondent.net