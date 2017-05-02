Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2017, воскресенье, 01:28
-6°C
Завтра -9°C
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
05. 02. 2017

Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО

 
Лидер партии Народный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в программе своей предвыборной кампании обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил.
 
"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", – говорится в программе.
 
Ле Пен также выступает за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства, организацию референдума по выходу страны из Евросоюза и запрет на натурализацию нелегально пребывающих во Франции иностранцев.
 
Политик обещает восстановить в полном объеме военно-промышленный комплекс Франции, увеличить военный бюджет до уровня 3% ВВП и запустить ядерное перевооружение страны, а также пересмотреть конституцию.
 
Всего программа Ле Пен содержит 144 предвыборных обещания.

WikiLeaks заявил о компромате на Ле Пен и Фийона
 
Ранее сообщалось, что Ле Пен отказалась возвращать Европарламенту 300 тысяч евро.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.