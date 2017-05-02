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05. 02. 2017

Начался телефонный разговор Порошенко и Трампа

 
В настоящее время проходит телефонный разговор президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель украинского президента Святослав Цеголко в Twitter.
 
"Начался разговор с президентом Трампом", – сообщил он.

Почалася розмова з Президентом Трампом.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 февраля 2017 г.

Белый дом ищет утечку по разговорам Трампа
 
Разговор начался около 23:45 в субботу, 4 февраля. Ожидается, что он будет длиться меньше часа.

Источник: korrespondent.net

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