НАТО расширяет меры по борьбе с ИГ в Ираке

НАТО с воскресенья, 5 февраля, начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных. Об этом сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
"Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении", – сказал он.
По словам Столтенберг, "это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать".
Миссия НАТО по подготовке иракских военных будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников. Большинство из них будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе.
ООН: Дни "Исламского государства" в Ираке сочтены
Ранее сообщалось, что в недавно в очищенные от боевиков "Исламского государства" районы иракского Мосула вернулись 49 тысяч мирных жителей.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-