НАТО расширяет меры по борьбе с ИГ в Ираке

НАТО с воскресенья, 5 февраля, начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных. Об этом сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении", – сказал он.

По словам Столтенберг, "это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать".

Миссия НАТО по подготовке иракских военных будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников. Большинство из них будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе.



ООН: Дни "Исламского государства" в Ираке сочтены

Ранее сообщалось, что в недавно в очищенные от боевиков "Исламского государства" районы иракского Мосула вернулись 49 тысяч мирных жителей.

Источник: korrespondent.net