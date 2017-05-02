Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

Порошенко поблагодарил Трампа за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

Во время разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



Порошенко рассказал Байдену о ситуации на Донбассе

Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США начался в 4 февраля в 23.45. Порошенко и Трамп говорили около часа.

Источник: korrespondent.net