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05. 02. 2017

Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе

 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба главы государства.
 
"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.
 
Порошенко поблагодарил Трампа за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
 
Президент Украины высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.
 
Во время разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
 

Порошенко рассказал Байдену о ситуации на Донбассе
 
Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США начался в 4 февраля в 23.45. Порошенко и Трамп говорили около часа.

Источник: korrespondent.net

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