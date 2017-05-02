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05. 02. 2017

РФ пообещала режим тишины в Авдеевке – Жебривский

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье, 5 февраля. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что утром в воскресенье ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

"Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня на завтра в Авдеевке. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром (в воскресенье) выйдут на место порыва ЛЭП", – написал Жебривский.

 

ГСЧС: Всего из Авдеевки эвакуировали 244 человека

Ранее сообщалось, что в Авдеевке обстреляли электриков.

Источник: korrespondent.net

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